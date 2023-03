MRO : SAEI se rapproche de Lufthansa Technik dans les équipements

#MROME | Saudia Aerospace Engineering Industries (SAEI) et Lufthansa Technik Middle-East (LTME) ont dévoilé un accord de coopération dans le domaine des équipements à l'occasion du salon MRO Middle-East qui se tient à Dubaï les 1er et 2 mars.



Selon les termes de cet accord, Lufthansa Technik va fournir durant 10 ans un soutien équipements complet dans le cadre de son offre Component Support (TCS) pour 57 appareils gros-porteurs de la compagnie nationale saoudienne Saudia.



Sont concernés par cet accord 39 Boeing 777 (35 777-300ER et quatre 777F) et 18 Boeing 787 (13 787-9 et cinq 787-10). Pour tous ces appareils, SAEI bénéficiera d'un accès 24h/24 et 7j/7 au pool d'équipements mondial de la division MRO de Lufthansa.



Mais Lufthansa Technik accompagnera également SAEI dans l'amélioration de ses propres capacités de maintenance d'équipements. Les domaines de coopération envisagés comprennent la digitalisation des process et leurs chaînes d'approvisionnement associées.



Pour rappel, SAEI est l'une des entités MRO les plus importantes du Moyen-Orient. Son implantation principale se situe sur la plateforme internationale King Abdul Aziz de Djeddah. La maintenance aéronautique est un axe de développement important pour l'Arabie Saoudite et elle entre dans le plan Saudi Vision 2030 mené depuis quelques années par le prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS).



(Photo © Le Journal de l'aviation - tous droits réservés)