MRO : Sabena Engineering prend le contrôle de la société galloise Aircamo

Sabena Engineering (ex-Sabena Aerospace), passé sous le giron d'Orizio Group l'année dernière, a fait l'acquisition de 70% du capital du groupe britannique Aircamo.



Implanté au Pays de Galles, cette société MRO est spécialisée dans la gestion du maintien de la navigabilité d'avions commerciaux et d'affaires ainsi que dans les interventions mineures sur des moteurs (y compris des services de stockage). Ses services couvrent des plateformes avions Airbus, Boeing, Embraer et Bombardier.



Pour rappel, la société belge avait finalisé il y a un an le rachat des activités de Lufthansa Technik Brussels ainsi que la société de maintenance en ligne LTMI (Lufthansa Technik Maintenance International), une stratégie visant à profiter de la hausse des besoins en services durant la reprise du transport aérien après la pandémie.



(Photo © Aircamo Group)