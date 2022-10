MRO : Royal Jordanian signe un accord exclusif avec Pratt & Whitney pour ses réacteurs V2500

La compagnie aérienne nationale de la Jordanie se rapproche de Pratt & Whitney. Le motoriste américain, via le consortium International Aero Engines AG (IAE), a signé un contrat de réparation à prix fixe avec Royal Jordanian pour sa flotte de moteurs V2500, équipant jusqu'à neuf appareils de la famille Airbus A320.



L'accord exclusif représente 15 visites en atelier sur trois ans, avec une première visite en cours qui se terminera dans les prochains jours. La compagnie jordanienne va ainsi bénéficier du réseau de soutien d'IAE qui comprend 17 centres MRO, dont trois directement gérés par Pratt & Whitney et ses coentreprises.



Pratt & Whitney rappel que depuis l'entrée en service du V2500 en 1989, plus de 7 800 moteurs ont propulsé près de 3 500 avions avec environ 150 opérateurs dans 80 pays. L'âge moyen de la flotte n'est que de 12,8 ans.



Pour rappel, IAE regroupe Pratt & Whitney, Pratt & Whitney Aero Engines International GmbH, Japanese Aero Engines Corporation et MTU Aero Engines.



Royal Jordanian a pour sa part récemment décidé de remplacer sa flotte d'appareils de la famille A320ceo avec 20 appareils de la famille A320neo, avec des livraisons sont attendues à partir de mi-2024. Le choix de la motorisation n'a pas encore été avancé, mais on sait que la compagnie porte-drapeau jordanienne sera logiquement aussi opératrice des moteurs GTF de Pratt & Whitney avec le remplacement annoncé de ses Embraer E175 et E195.



Affaire à suivre...



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)