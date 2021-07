MRO : Pratt & Whitney se dote d'un nouveau shop moteur dédié aux GTF en Floride

Pratt & Whitney a complètement transformé son centre pour moteurs de West Palm Beach (Floride) pour qu'il puisse intervenir sur la maintenance des réacteurs de sa gamme GTF (Geared Turbofan).



Lancée il y a trois ans et demie, cette initiative avait initialement pour but de lancer une capacité temporaire d'entretien des GTF à partir de ses installations de production sur place pour répondre à l'augmentation des besoins, notamment sur le PW1100G-JM (A320neo).



Mais la mise à disposition d'un espace supplémentaire de près d'un hectare a permis de créer un atelier moteur pour la famille GTF de beaucoup plus grande taille, avec toutes les capacités MRO nécessaires, afin de se rapprocher encore davantage des clients du motoriste. La transformation du centre avait été annoncée en juin 2019.



Ce nouveau centre MRO, qui a nécessité un investissement de plus de 45 millions de dollars, est le premier du motoriste à adopter un système automatisé pour l'assemblage de l'ensemble rotor du compresseur haute pression, ce qui se traduit par des temps de rotation rationalisés et une fiabilité améliorée. Par ailleurs, les nouvelles installations disposent d'un système de levage qui permet d'obtenir des processus plus efficaces et plus rentables avec des améliorations en matière de sécurité et d'ergonomie.



