MRO : Pratt & Whitney se développe encore en Inde

Pratt & Whitney (groupe RTX) va créer un nouveau centre de services à Bangalore (Karnataka), un centre qui sera colocalisé avec ses centres d'excellence dédiés à sa chaîne d'approvisionnement, à l'ingénierie et à la transformation numérique de Pratt & Whitney déjà présents en Inde.



Cette nouvelle installation, qui emploiera à terme plus de 150 experts et ingénieurs, soutiendra en particulier les opérateurs d'appareils équipés des turbopropulseurs produits par Pratt & Whitney Canada. Il proposera une large gamme de services tels que le support en matière de maintenance, de réparations et de révisions (MRO), la gestion des pièces de rechange, la location de moteurs, l'analyse de la fiabilité des moteurs et l'administration des contrats.



Les clients du centre comprendront des compagnies aériennes indiennes et mondiales, des fabricants d'équipement d'origine (OEM), des acteurs du MRO, des organismes de réglementation et des petits opérateurs.



Le motoriste rappelle que les familles de turbopropulseurs de Pratt & Whitney Canada propulsent déjà la majorité de la flotte d'avions régionaux indienne. Les compagnies aériennes indiennes comme IndiGo, Alliance Air, Fly91 et SpiceJet exploitent plus de 90 appareils de type ATR 42/72, et DHC-8-400. De plus, Pratt & Whitney Canada équipe les Airbus C-295 de l'Indian Air Force (IAF).



RTX est l'un des plus importants groupes aéronautiques présents en Inde, avec plus de 6 000 salariés répartis chez Pratt & Whitney et Collins Aerospace.



(Photo © RTX)