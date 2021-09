MRO : Pierre Teboul devient directeur des ventes d'AFI KLM E&M

Pierre Teboul est devenu directeur des ventes d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) le 1er septembre. Il succède à Fabrice Defrance, qui part à la retraite.



Il était jusqu'à présent en charge du support client et de la performance des produits équipements chez Air France Industries.



Il a plus de trente ans d'expérience dans l'industrie aéronautique, au sein d'Air France puis d'AFI KLM E&M. Il a notamment été directeur régional des ventes Europe du Nord et de l'Est de la société de maintenance (2007) puis en charge du support client et de la performance des produits équipements.



(Photo © AFI KLM E&M)