MRO : OGMA devient le premier centre agréé de maintenance lourde sur les Embraer E2 en région EMEA

Embraer annonce que sa filiale OGMA est devenue le premier centre de maintenance lourde agréé pour les E-Jets E2 en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle a été certifiée par l'autorité aéronautique portugaise (ANAC).



La société va ainsi pouvoir prendre en charge la maintenance lourde des E2 et proposer des services de gestion de flotte, des solutions d'ingénierie, de gestion de la navigabilité, de modification et de modernisation.



Elle devrait par ailleurs être le premier centre au monde à assurer la maintenance lourde d'un E2, ayant signé un accord avec Wideroe dans ce sens.



« L'obtention de cette certification par OGMA est une étape stratégique cruciale pour renforcer la présence d'Embraer dans la région EMEA et constitue un signe indubitable de l'engagement continu que nous prenons envers le Portugal en tant que partenaire technologique de premier plan », affirme Johann Bordais, président d'Embraer Services et Support.



OGMA était déjà un centre de maintenance agréé par Embraer pour les jets régionaux ERJ 135, ERJ 140 et ERJ 145 depuis 1998 et pour les E-Jets de première génération depuis 2007.



(Photo © Embraer)