MRO : Nile Air signe un contrat de soutien équipements avec AFI KLM E&M

AFI KLM E&M annonce que Nile Air lui a confié le soutien des équipements de sa flotte d'Airbus de la famille A320. Elle exploite actuellement six appareils.



L'accord couvrira une gamme étendue d'équipements, comme les accessoires et les LRU (unités remplaçables en ligne) des moteurs. A noter que Nile Air exploite à la fois des appareils motorisés par CFMI (deux A320) et d'autres motorisés par IAE (deux A320 et deux A321).



Il ouvrira aussi un accès à un pool de pièces de rechange à Nile Air et comprendra la disponibilité d'un kit de base principal à proximité de sa base du Caire.



D'autres collaborations avaient déjà eu lieu avec la compagnie égyptienne ces dernières années.



(Lors de la signature de l'accord. Photo © AFI KLM E&M)