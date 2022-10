MRO : Mammoth Freighters s'entend avec STS pour convertir des 777 à Manchester

Mammoth Freighters a signé un accord avec STS Aviation Services au sujet de la conversion de Boeing 777 en avions cargo.Il permet de confier à STS la réalisation des travaux de modification nécessaires, dans ses installations de Manchester.



L'accord pluriannuel couvre les modèles 777-200LR et 777-300ER. STS fournira également des services AOG, de soutien produit et d'approvisionnement en pièces détachées en Europe.Le premier appareil à entrer en conversion dans cette nouvelle ligne intègrera les installations mi-2024.



« Il était vital pour le succès de Mammoth Freighters de nous assurer que nous avions la capacité adéquate de modification dans le monde entier pour répondre à la demande robuste pour le programme de conversion cargo de 777 », explique David Steinmetz, SVP Opérations de Mammoth Freighters.



Ian Bartholomew, directeur exécutif de STS, se réjouit de son côté que « le programme P2F assure la stabilité de Manchester dès le premier jour. Il signifie que nous pouvons aller de l'avant, en investissant dans des ingénieurs débutants et des programmes de formation leur offrant des possibilités de développement dans le domaine des grands programmes et de l'ingénierie aéronautique réelle - tout en portant la capacité de Manchester à environ 80 % dans les deux ans suivant la mise en service. »



(Image © Mammoth Freighters)