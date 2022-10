MRO : Magnetic Engines double la taille de son atelier moteurs

Magnetic Engines (Magnetic Group) annonce avoir plus que doublé la surface de son nouvel atelier moteurs de Tallinn afin de pouvoir répondre à la demande croissante de réparations des CFM56-7B (737NG) et -5B (A320).



Cet atelier moteurs s'étend désormais sur plus de 1000 m² et peut opérer sur 5 réacteurs simultanément, avec en plus la possibilité d'en stocker jusqu'à 10.



Cette expansion permet notamment de minimiser les délais d'induction tout en permettant de garder plus de moteurs démontés dans l'atelier pendant que leurs pièces sont dispatchées pour réparation.



Magnetic Engines laisse aussi entendre qu'avec cet agrandissement, la société estonienne pourrait aussi étendre ses capacités de réparation de moteurs, avec de nouveaux outils et la création d'espaces de travail supplémentaires.



(Photo © Magnetic Group)