MRO : Lufthansa Technik va entretenir les APU des Airbus A350 d'Air France

Air France a signé un contrat de six ans avec Luthansa Technik, confiant à la société de maintenance l'entretien des générateurs auxiliaires de puissance (APU) de tous ses Airbus A350.



Les travaux nécessaires et l'entretien des HGT1700 d'Honeywell seront réalisés à Hambourg. Ils pourront porter sur des tests, des réparations, le remplacement de LRU (unités remplaçables en ligne) ou de pièces à durée de vie limitée, du soutien AOG ou des services d'ingénierie.



La main-d'oeuvre et les matériaux sont facturés sur la base d'un modèle « sans dépassement », ce qui donne à Air France un contrôle total des coûts.



« Nous savons que nous pouvons compter sur la solution exclusive et l'expertise de Lufthansa Technik pour le support des APU HGT1700 » des A350, a commenté Géry Mortreux, directeur général adjoint d'Air France Industries.



