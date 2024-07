Air India a signé un contrat de type Total Component Support (TCS) avec Lufthansa Technik pour le support des équipements de l'intégralité de sa flotte de Triple Sept, soit potentiellement jusqu'à 27 appareils.



L'accord comprend les réparations et les révisions des équipements ainsi que l'accès au pool mondial et aux services logistiques de la division MRO du groupe Lufthansa. Il s'agit du premier accord de ce type signé directement entre Lufthansa Technik et Air India.



Lufthansa Technik est cependant déjà présent sur la maintenance des équipements des 787 de Vistara depuis 2020, ainsi que sur la maintenance des CFM56-7B d'Air India Express depuis le mois de janvier. (Un 777-300ER d'Air India à Mumbai.



Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)