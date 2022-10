MRO : Lufthansa Technik remporte d'importants contrats avec Wizz Air, Frontier et Volaris

Wizz Air, Frontier et Volaris ont conclu de nouveaux accords avec Lufthansa Technik, concernant l'entretien des composants de leur flotte d'Airbus de la famille A320. La société MRO souligne l'importance de ces contrats qui lui permettront de fournir ses services TCS (soutien complet des composants) sur environ un millier d'appareils à terme, selon les plans d'évolution de flotte actuellement en vigueur.



Dans ce cadre, les trois low-cost auront un socle commun de solutions à leur disposition, notamment la mise en commun de pièces de rechange et une couverture MRO pour des milliers de numéros de pièces nécessaires aux opérations. Mais chacune bénéficiera de services complémentaires adaptés à ses besoins.



Ainsi, un contrat de dix ans avec le groupe Wizz Air (qui englobe les filiales hongroise, britannique, émiratie et maltaise, soit 166 appareils aujourd'hui mais 500 prévus en 2030) ajoute des services de location et de fourniture de composants dédiés sur six hubs en Europe (Katowice, Budapest, Bucarest, Sofia, Rome, Londres) et un au Moyen-Orient (Abou Dhabi). Il prévoit également la possibilité d'étendre ces accords à d'autres CTA qui pourraient être créés.



Une assistance spéciale sur place, dans onze stations MRO aux Etats-Unis, est également prévue pour Frontier Airlines, en plus des services locaux de Lufthansa Technik. La société MRO s'attachera également à garantir la disponibilité de matériel critique dans des entrepôts stratégiques pour Frontier.



Au Mexique, au Salvador et au Costa Rica, pour Volaris, Lufthansa Technik mettra à disposition ses stocks de pièces locaux et les solutions de sa suite numérique Aviatar (notamment la surveillance de la santé, de la fiabilité et la maintenance prédictive des composants).



(Photo © Volaris)