MRO : Lufthansa Technik récupère aussi les équipements de la jeune flotte de Boeing 777F de China Cargo Airlines

China Cargo Airlines a confié à Lufthansa Technik (LHT) le soutien des équipements de sa nouvelle flotte de Boeing 777 cargo (5 avions livrés cette année). La division MRO du groupe Lufthansa était déjà en charge des équipements des 747-400F de la compagnie chinoise depuis 2019.



Ce contrat est ainsi étendu durant 15 années supplémentaires et couvrira « plus de dix 777F », avec des services complets et personnalisés. LHT soutiendra China Cargo Airlines sur sa base principale (Shanghai Pudong) avec des révisions et des réparations assurées depuis ses ateliers de Shenzhen et Hambourg.



Pour rappel, China Cargo Airlines est détenue à 51% par China Eastern Airlines. Elle aligne aujourd'hui une flotte de 11 777 Freighter livrés entre 2010 et 2022, ainsi que deux 747-400ERF.



(Photo © China Cargo Airlines)