MRO : Lufthansa Technik réalise une première visite de restauration des performances d'un LEAP-1A

Lufthansa Technik (LHT), la division MRO du groupe Lufthansa, annonce être actuellement en train d'effectuer la première visite de restauration des performances (PRSV) d'un réacteur LEAP-1A de CFM International, une première mondiale pour cette motorisation selon la société allemande.



Ce moteur appartient à Nova Airlines AB (Novair), la compagnie charter suédoise étant le client de lancement de LHT pour ses services de maintenance et d'entretien du LEAP-1A depuis 2019 pour ses deux Airbus A321neo. Novair était déjà un client des services de Lufthansa Technik depuis 2005, avec un contrat couvrant initialement des réacteurs V2500 d'IAE (famille A320ceo).



Pour rappel, la filiale MRO du groupe Lufthansa avait quant à elle intégré le réseau de soutien du LEAP-1A de CFM International via un accord CBSA (CFM Branded Service Agreement) en 2018, avec une approbation de l'Office fédéral allemand de l'aviation civile (LBA) pour intervenir sur ce type de réacteurs un an plus tard.



La société MRO allemande précise que cette visite en atelier a nécessité un essai initial pour identifier les modules qui étaient responsables des pertes d'efficacité du moteur.



Cette analyse a également permis d'acquérir des données pour créer un jumeau numérique pour ce type de moteur. Ces données pourront également alimenter la plateforme numérique AVIATAR dans le cadre des services de surveillance de l'état des moteurs proposés par Lufthansa Technik (Health Monitoring).



À noter que Lufthansa Technik dispose aussi d'un accord de licence avec CFM International depuis le mois de janvier pour fournir une large gamme de services MRO sur le LEAP-1B (737 MAX).



(Photo © Lufthansa Technik)