MRO : Liebherr et AMETEK MRO AEM se rapprochent pour les révisions des trains d'atterrissage de la première génération d'E-Jet

Liebherr-Aerospace et AMETEK MRO AEM (AEM) ont signé un accord de coopération en matière de services MRO concernant les trains d'atterrissage des appareils de la famille E-Jet d'Embraer.



Ce partenariat vise en particulier les opérateurs de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique).



L'équipementier confiera ainsi les travaux des trains d'atterrissage sous contrat à AEM qui seront réalisés dans son centre de réparation de Ramsgate (Royaume-Uni).



Liebherr-Aerospace précise que cet accord augmentera ainsi le nombre de créneaux de révision disponibles et renforcera la fiabilité de l'offre de services.



Pour rappel, les trains d'atterrissage de la première famille d'E-Jet d'Embraer ont tous été conçus, produits et certifiés par Liebherr-Aerospace Lindenberg.



(Photo © Liebherr-Aerospace)