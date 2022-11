MRO : Les futurs E-Jet E2 de TUI seront directement soutenus par Embraer

Embraer et le groupe TUI ont signé un contrat pour le soutien des trois futurs E195-E2 de TUI.



Les appareils entreront ainsi dans le Pool Program de l'avionneur brésilien, ce qui permettra à la compagnie aérienne belge d'accéder à des échanges de composants et à des services de réparation pour plus de 340 pièces réparables, et de l'assistance, ainsi qu'à un accès à l'ensemble de l'inventaire de pièces de rechange pour ses appareils.



Pour rappel, les E195-E2 de TUI fly Belgium seront loués à AerCap est seront livrés au premier semestre 2023. Les appareils seront configurés avec une cabine monoclasse de 136 sièges et viendront remplacer la flotte d'E-Jet de la compagnie belge (4 E190). Les nouveaux appareils seront basés à Anvers.



(Image © Embraer)