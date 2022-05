MRO : Leonardo ouvre un nouveau centre de services pour hélicoptères civils au Bourget

Leonardo annonce avoir inauguré un nouveau centre de services pour hélicoptères VIP/Corporate sur la plateforme aéroportuaire de Paris-Le Bourget.



Ce centre est opérationnel depuis la mi-avril et agit sous l'ombrelle de Leonardo Belgium Logistics Hub pour venir en soutien de la flotte croissante d'hélicoptères commerciaux et de service public produits par Leonardo qui opèrent en France et en Europe centrale.



Cette nouvelle installation de plus de 2000 m2 comprend un hangar de maintenance et des bureaux. Les services MRO proposés couvrent les hélicoptères AW109, AW169 et AW139, la capacité pour l'AW189 étant aussi prévu ultérieurement.



Leonardo rappelle que plus de 900 de ses hélicoptères sont dédiés au marché VIP/Corporate, dont plus de 35% sont basés en Europe.



(Photo © Leonardo)