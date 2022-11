MRO : Le PW1100G-JM fait maintenant sa véritable entrée chez MTU Maintenance Zhuhai

MTU Maintenance Zhuhai vient de recevoir l'approbation de la CAAC pour pouvoir intervenir sur la maintenance du réacteur PW1100G-JM de Pratt & Whitney, une étape qui marque le vrai décollage de cette activité auprès des opérateurs chinois.



Le shop moteur chinois de MTU avait déjà été certifié par l'EASA et FAA pour cette motorisation dédiée à la famille A320neo d'Airbus, avec 10 réacteurs passés dans ses ateliers depuis janvier 2020.



MTU Maintenance Zhuhai est désormais le troisième centre de maintenance de MTU capable d'effectuer toutes les étapes de l'entretien de ce type de réacteur (démontage, assemblage et test), après MTU Maintenance Hannover et EME Aero en Pologne.



Pour rappel, la joint-venture entre MTU Aero Engines et China Southern Airlines travaille également à la mise en place d'une nouvelle installation à Jinwan, toujours dans la région de Zhuhai. Ce nouveau site sera dédié au PW1100G-JM.



MTU Maintenance Zhuhai estime le volume d'activité pour cette motorisation à un millier de visites en atelier au cours des dix prochaines années.



(Photo © MTU Maintenance Zhuhai)