MRO : le groupe AJW signe avec Safran Landing Systems

Le groupe AJW a signé un contrat de services Landing Life avec Safran Landing Systems. Il couvre les équipements de trains d'atterrissage, les systèmes de freinage et de direction pour les Airbus A320 et A330 de ses clients.



Il s'agit d'un contrat exclusif de cinq ans. Pour l'honorer, Safran aura recours à son réseau mondial de centres MRO en France, au Royaume-Uni, à Singapour et au Mexique.



« Face aux nombreux défis auxquels l'industrie aéronautique est actuellement confrontée, cet accord témoigne de l'engagement pris par AJW pour fournir un service sur-mesure et des solutions agiles à la chaîne d'approvisionnement de ses clients dans le monde entier. La signature de cet accord avec Safran, en tant qu'équipementier OEM, complète les services de maintenance, de réparation et de révision de classe mondiale que nous fournissons depuis notre centre de maintenance phare, AJW Technique, à Montréal [...] », commente Barry Swift, directeur des opérations du groupe AJW.



Safran souligne qu'AJW compte parmi ses clients depuis plusieurs années.