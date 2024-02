MRO : L'accélérateur technologique singapourien de Pratt & Whitney pleinement opérationnel

Pratt & Whitney (groupe RTX) annonce que son accélérateur technologique singapourien (STA- Singapore Technology Accelerator) a mis en oeuvre plus de 30 innovations visant à maximiser la productivité des processus de maintenance, de réparation et de révision (MRO) depuis son ouverture. Implantée au Seletar Aerospace Park à Singapour, en collaboration avec le Singapore Economic Development Board (EDB), cette initiative collabore également avec plus d'une vingtaine d'entreprises singapouriennes pour développer de nouvelles technologies pertinentes dans le secteur de l'aviation commerciale mondiale. Pratt & Whitney entend au départ déployer les innovations technologiques développées par le STA sur les quatre installations MRO du motoriste présentes à Singapour au cours des prochaines années. Elles pourront ensuite être appliquées à l'ensemble de l'activité mondiale de Pratt & Whitney. Ces innovations concernent l'automatisation, l'inspection avancée, l'usine connectée et le jumeau numérique.