MRO : Joramco signe un contrat de maintenance lourde pour les Boeing 787 de TUI

Joramco, filiale du groupe Dubai Aerospace Enterprise (DAE), a remporté un contrat de maintenance sur les Boeing 787 Dreamliner exploités par TUI.



Les appareils, qui sont basés au Royaume-Uni et en Suède, effectueront leur grande visite à Amman (Jordanie).



TUI était déjà un important client de la société MRO jordanienne depuis trois ans, en particulier pour ses flottes de 737NG et d'E-Jet.



Pour rappel, TUI regroupe cinq compagnies aériennes loisirs européennes, avec une flotte combinée de plus de 130 appareils.



(Photo © Joramco)