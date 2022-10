MRO : Joramco et Spirit Aerosystems veulent s'associer dans les services

Spirit Aerosystems et Joramco ont signé un protocole d'accord prévoyant une coopération dans le domaine des réparations et des services sur les aérostructures métalliques et composites à destination des opérateurs du Moyen-Orient.



Une équipe d'ingénieurs et d'experts va être constituée pour évaluer et répondre aux besoins des compagnies, des ateliers de maintenance, voire développer de nouveaux procédés de réparation.



« Ensemble, nous allons explorer l'échange d'expertise pour améliorer nos services actuels et en acquérir de nouveaux qui sont demandés dans la région », explique le PDG de Joramco, Fraser Currie.



Spirit Aerosystems pourrait de son côté poursuivre le développement de ses activités MRO dans le monde, qui a connu un coup d'accélération en 2021 avec l'acquisition d'une partie des activités de Bombardier dans le domaine et la signature de plusieurs partenariats de coentreprises en Asie.



(Photo © Joramco)