MRO : Joramco devient un centre agréé par Spirit AeroSystems au Moyen-Orient

#MROME | Spirit AeroSystems annonce que Joramco, filiale de Dubai Aerospace Enterprise (DAE) est devenu un centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) autorisé par Spirit.



La société de maintenance aéronautique implantée à Amman (Jordanie) pourra ainsi offrir une large gamme de réparations et de services d'aérostructures composites et métalliques aux opérateurs de la région.



Dans un premier temps, Joramco proposera des services complets de réparation de nacelles pour les Airbus A320 et Boeing 737, en partenariat avec Spirit AeroSystems.



Les capacités seront ensuite étendues à d'autres programmes, dont le Boeing 777.