MRO : Iberia monte à bord du réseau de soutien du GTF de Pratt & Whitney

Iberia Maintenance vient de recevoir l'approbation du motoriste américain Pratt & Whitney pour pouvoir assurer l'entretien et la maintenance du réacteur PW1100G-JM (famille A320neo d'Airbus).



La division MRO de la compagnie aérienne espagnole recevra son premier GTF en 2023. La nouvelle capacité sera introduite dans son atelier moteurs de Madrid.



« Nous sommes fiers de recevoir la confiance de Pratt & Whitney et de franchir cette étape stratégique dans le développement de notre activité moteurs, ce qui nous permettra de consolider notre position en tant que fournisseur de services complets sur les monocouloirs, tout en assurant la pérennité de notre atelier à la pointe de la technologie » a déclaré Andy Best, le directeur technique d'Iberia Maintenance.



Iberia Maintenance précise qu'elle travaille sur ce projet depuis maintenant plus de deux ans. Son atelier moteurs de 52 500 m2 sera adapté pour accueillir le moteur à réducteur de Pratt & Whitney, notamment en investissant dans les dernières technologies MRO moteurs (meulage, équilibrage, acquisition de données, banc de test...).



Pour rappel, Iberia n'est pas opératrice du PW1100G-JM.



(Photo © Iberia Maintenance)