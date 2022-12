MRO : HAECO repart sur la maintenance lourde des Boeing 747 de Lufthansa

HAECO Xiamen a remporté un nouveau contrat avec la compagnie aérienne allemande Lufthansa pour les prochaines grandes visites d'une partie de sa flotte de Boeing 747.



La société MRO chinoise réalisera ainsi des Check C des sept 747-400 et de huit 747-8 de Lufthansa d'ici mars 2024. La compagnie allemande aligne aujourd'hui 19 747-8I.



« Au cours des dernières années, HAECO a fourni un support de maintenance aux compagnies aériennes du groupe Lufthansa, en garantissant la sécurité, la qualité, la fiabilité et la disponibilité sans faille de leurs flottes », a annoncé Richard Kendall, le directeur commercial du groupe HAECO.



HAECO Xiamen a réalisé de multiples opérations de maintenance lourde pour les gros-porteurs de Lufthansa, notamment sur ses (anciens) MD-11F, ses B747-400 et ses 747-8. HAECO est aussi présent sur les grandes visites de ses 777F depuis 2016.



(Photo © Lufthansa)