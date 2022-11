MRO : Gulf Air va confier la maintenance de ses V2500 à MTU Maintenance

Gulf Air et MTU Maintenance ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à la mise en place d'un contrat exclusif pour la maintenance, la réparation et la révision des réacteurs V2500-A5 qui propulsent les quatre Airbus A321 de la compagnie aérienne nationale de Bahreïn.



Cet accord a été dévoilé à l'occasion de la sixième édition salon Bahrain International Airshow 2022 qui s'est tenu entre les 9 et 11 novembre à Manama.



Le contrat aura une durée de quatre ans et comprendra des services MRO complets pour les moteurs mais aussi le support des LRU, la surveillance des tendances des moteurs , des services sur site et des moteurs de rechange.



Pour rappel, les CFM56-B des A320 de Gulf Air sont quant à eux sous contrat de support complet avec AFI KLM E&M.



La compagnie bahreïnie modernise progressivement sa flotte de monocouloirs avec des appareils de la famille A320neo d'Airbus (6 A320neo et 5 A321LR livrés). Elle attend encore 18 monocouloirs remotorisés.



(Photo © MTU Maintenance)