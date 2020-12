MRO : Géraud de Riberolles nommé nouveau Directeur Financier de Sabena technics

Sabena technics a nommé Géraud de Riberolles comme nouveau Directeur Financier. Il était auparavant CFO chez Safran Aerosafety Systems où il a contribué au développement de l'entreprise pendant quatre ans.



Géraud de Riberolles a également passé douze ans de sa carrière chez PwC où il a participé à de nombreux projets de fusions-acquisitions. Il a ensuite rejoint le secteur industriel où il a occupé plusieurs postes de direction dans diverses entreprises internationales telles que Braas Monier et Consolis.



« C'est un plaisir d'accueillir officiellement Géraud dans notre équipe de direction. Nous pouvons compter sur sa solide expérience d'accompagnement des entreprises dans leur croissance, tant de manière organique que par acquisition, sur les marchés nationaux et internationaux. Nous pensons qu'il comprend parfaitement la vision de Sabena technics et qu'il apprécie le fort potentiel que nous avons », a déclaré Philippe Rochet, le PDG du groupe MRO français, dans un communiqué.



Géraud de Riberolles sera par ailleurs membre du Comité Exécutif de Sabena technics.



(Photo © Sabena technics)