MRO : Flexjet met la main sur Flying Colours

Flexjet, le spécialiste de l'aviation d'affaires en multipropriété, annonce que Flying Colours rejoint son réseau d'entreprises familiales.



Flying Colours est spécialisé dans la maintenance, la réparation et la révision (MRO) et étendra ainsi davantage le réseau de soutien de Flexjet qui comprend actuellement des installations aux États-Unis, au Canada et en Europe.



Flying Colours, dont le siège social est situé à Peterborough (Ontario) offre une gamme complète de services MRO, mais également un ensemble complet de capacités supplémentaires spécifiquement axées sur les finitions et les rénovations intérieures d'avions, ainsi que la peinture d'avions personnalisés.



L'empreinte mondiale des installations de maintenance de Flexjet comprend ainsi désormais 12 installations de maintenance principales et 30 équipes AOG pour fournir un soutien sur le terrain à la flotte. Elles comprennent les nouvelles installations de Flying Colours à Peterborough et à l'aéroport Spirit of St. Louis (Missouri).



(Photo © Flying Colours)