MRO : Emirates confie la maintenance d'une partie de ses Boeing 777 à Joramco

#MROME | On entendait parler de projet de partenariat et de coopération au Moyen-Orient dans la MRO depuis plus d'un an et cet accord en est le parfait symbole.



Joramco vient ainsi de remporter un contrat de maintenance avec la compagnie Emirates. La société MRO jordanienne, filiale du groupe Dubai Aerospace Enterprise (DAE), réalisera des grandes visites (C-Check) et des modifications sur des Boeing 777 de la grande compagnie aérienne de Dubaï.



Cette dernière collaboration commencera en mars et se poursuivra jusqu'en juin 2024. Le nombre d'appareils concernés n'a pas été précisé. Emirates est le plus important opérateur de 777 au monde, avec 145 exemplaires actuellement en services (777-300ER, 777-200LR et 777F).



Pour rappel, Joramco a réalisé une année record en 2022, avec un chiffre d'affaires dépassant pour la première fois les 100 millions de dollars pour 315 visites de maintenance effectuées.



