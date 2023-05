MRO : ELFC met la main sur la totalité de la société américaine INAV

Engine Lease Finance Corporation (ELFC) annonce avoir fait l'acquisition de la totalité du capital de société américaine INAV LLC. Implanté à Crystal Lake, près de Chicago, INAV est spécialisé dans les pièces et composants de moteurs en milieu et fin de vie. Le loueur de moteurs basé à Shannon (Irlande) précise que cette acquisition est une étape importante pour la croissance et le développement d'ELFC qui va ainsi pouvoir offrir à ses clients « plus de choix pour plus de produits au moment où ils en ont besoin ». ELFC s'était déjà rapproché d'INAV en 2017, celle-ci devenant une coentreprise entre le loueur de moteurs et la société américaine Donata Partners, pour des développer des synergies dans la gestion du cycle de vie des moteurs. INAV dispose d'une base clientèle comprenant de plus de 150 opérateurs et sociétés MRO.