MRO : easyJet toujours conquise par l'huile turbine synthétique de NYCO

NYCO, le spécialiste français des lubrifiants aéronautiques a renouvelé un important accord avec easyJet pour continuer à lui fournir son huile Turbonycoil® 600.



Cette huile turbine synthétique est utilisée sur l'intégralité de la flotte de la compagnie aérienne low-cost, soit plus de 300 monocouloirs Airbus motorisés par les CFM56-5B (famille A320ceo) et LEAP-1A (famille A320neo) de CFM International.



« Après 5 ans d'utilisation de l'huile moteur de NYCO, l'extension de cet accord pluriannuel avec easyJet prouve une fois de plus les excellentes performances techniques de l'huile TURBONYCOIL® 600 et sa fiabilité exceptionnelle » a déclaré Pedro Dasi, le directeur pour l'aviation civile chez NYCO. Il ajoute que cette huile a désormais cumulé plus de 5 millions d'heures de vol dans un environnement opérationnel très exigeant.



La compagnie low-cost britannique utilise l'huile turbine synthétique de NYCO depuis 2017.



