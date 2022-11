MRO : Des changements organisationnelles au sein d'AFI KLM E&M aux Pays-Bas

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) annonce deux nominations au sein de ses entités basées aux Pays-Bas.



Dominik Wiener-Silva est ainsi nommé vice-président des services composants à Amsterdam à compter du 2 janvier 2023. Il succède à Maarten Koopmans qui prendra la tête de la compagnie régionale de KLM, à savoir KLM Cityhopper.



Dominik Wiener-Silva est actuellement directeur général d'EPCOR, filiale à 100% d'AFI KLM E&M spécialisée dans les révisions et les réparations d'APU (générateurs auxiliaires de puissance) pour les principaux programmes d'avions commerciaux.

Il sera à son tour remplacé à ce poste par Heidi Haveman à compter du 9 février 2023. Heidi Haveman est actuellement directrice de l'activité Training Engineering & Maintenance au sein de la division MRO de KLM.



Elle dispose quant à elle de plus de 20 années d'expérience opérationnelle, commerciale, de conseil et de gestion chez KLM Engineering & Maintenance, dans les services liés à l'Inflight Services, dans le centre de contrôle des opérations (CCO) ou encore chez KLM Catering Services.



(Photo © AFI KLM E&M)