MRO : Corendon Dutch Airlines poursuit sa coopération avec AFI KLM E&M

Corendon Dutch Airlines a décidé de renouveler et d'étendre son contrat de support équipements avec AFI KLM E&M, en place depuis 2014.



Il comprend des services de maintenance, de réparation et la fourniture de pièces détachées et couvre la flotte de Boeing 737NG et les futurs 737 MAX de la compagnie.

L'extension lui permet notamment de louer les hangars d'AFI KLM E&M à Amsterdam.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme commun de support équipements (CSP) mis en place entre AFI KLM E&M et Boeing.



Les équipes de la société MRO comme celles de Boeing pourront ainsi réaliser les travaux nécessaires sur la flotte.



Pour rappel, Corendon Dutch Airlines est une filiale hollandaise du groupe de tourisme turc Corendon qui dispose aussi d'une autre compagnie aérienne, Corendon Airlines, basée à Antalya.



(Un Boeing 737-800 de Corendon Dutch Airlines. Photo © AFI KLM E&M/Corendon)