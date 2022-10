MRO : Condor choisit Lufthansa Technik pour assurer le soutien des composants de sa flotte A330neo

Condor a décidé de confier à Lufthansa Technik le soutien des composants de sa flotte d'Airbus A330-900. L'accord TCS (Total component support) a une validité de dix ans et sera déclenché le 1er janvier 2023 après la livraison du premier des seize exemplaires que la compagnie a commandés.



Lufthansa Technik souligne qu'il s'agit de son premier contrat TCS pour ce modèle d'appareil.



Il couvre l'approvisionnement de Condor en composants, des services de pool de pièces et de services logistiques (notamment la mise en place d'un stock sur la base de Condor à Francfort) mais s'accompagne également de services de maintenance, révision et réparation.



Condor est un client fidèle de Lufthansa Technik, auprès de qui l'opérateur a souscrit des services composants pour l'ensemble de sa flotte, Airbus et Boeing. La coopération a parfois été élargie, notamment au soutien moteurs et trains d'atterrissage.



(Photo © Condor)