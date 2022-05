MRO : CFM International lance une solution de maintenance spécialement dédiée aux clients VIP du LEAP

CFM International a profité du salon EBACE à Genève pour lancer officiellement CFM LEAP VIP Services, un programme de couverture complète, de conciergerie et d'heures de vol pour les clients VIP opérant avec des appareils équipés du moteur LEAP.



CFM LEAP VIP Services concerne aussi bien les opérateurs de LEAP-1A (ACJneo d'Airbus) et LEAP-1B (BBJ MAX de Boeing).



« Ce nouveau package VIP complet et transférable s'appuie sur l'expertise de CFM et son vaste réseau de support ; Il s'agit vraiment du programme d'entretien moteur de choix » a déclaré François Planaud, Directeur Services et MRO de Safran Aircraft Engines, partenaire de GE Aviation dans la coentreprise CFM International.



Selon le motoriste franco-américain, le programme CFM LEAP VIP Services minimise à la fois les coûts de maintenance et réduit l'incertitude. Par ailleurs, le service VIP CFM LEAP améliore également la valeur résiduelle des moteurs et des avions.



Le nouveau package CFM LEAP VIP Services offre un accès à un réseau de support international de classe mondiale. Le programme réduit également les temps d'immobilisation au sol, offrant un accès aux moteurs de rechange avec un soutien logistique complet, comprenant le transport, le retrait et l'installation, ainsi qu'un support sur site.



(Un Airbus ACJ319neo motorisé par des LEAP-1A. Photo © RG - Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)