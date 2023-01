MRO : Cargolux opte pour la solution TrueChoice de GE pour ses futurs GE9X

Cargolux s'est tourné vers la gamme de services TrueChoice de GE Aerospace pour la maintenance des moteurs GE9X qui équiperont ses futurs Boeing 777-8F.



La compagnie tout cargo luxembourgeoise avait finalisé sa commande 10 777-8F en octobre dernier (avec six autres exemplaires en option), des appareils qui avaient été annoncés à Farnborough quelques mois plus tôt et qui viendront remplacer sa flotte de 747-400F.



Ce contrat comprend aussi l'acquisition de deux moteurs de rechange.



Cargolux a également prolongé un accord de support à long terme avec le motoriste américain pour les GEnx-2B qui motorisent ses 14 Boeing 747-8F. GE Aerospace a rappelé que la compagnie luxembourgeoise avait été le client de lancement du GEnx-2B et qu'elle a été le premier opérateur au monde à accumuler un million d'heures de vol avec cette variante du GEnx.



« Nous sommes fiers que Cargolux continue de choisir GE Aerospace pour propulser sa flotte cargo moderne et hautement efficace », a déclaré Russell Stokes, président et chef de la direction, moteurs et services pour l'aviation commerciale chez GE. « Notre objectif reste de fournir à Cargolux des moteurs exceptionnels comme le GE9X en termes de technologie et de performances, ainsi qu'un support de classe mondiale », a-t-il ajouté.



Le programme du 777X cargo avait quant à lui été lancé par Boeing au début de l'année dernière avec une commande de Qatar Airways. Les premiers appareils doivent entrer en service en 2027.



(Photo © Boeing)