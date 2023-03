MRO : Barfield signe un accord avec Dedienne Aerospace pour ses GSTE

#MROME | Barfield, filiale nord-américaine d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a signé un accord de distribution et de service avec Dedienne Aerospace pour ses bancs de test portatifs (GSTE).



« Nos deux sociétés sont leaders dans l'industrie des bancs d'essai portatifs, unir nos forces avec cet accord va étendre notre collaboration et nous permettre d'accroître notre part de marché de manière exponentielle. Nous allons étendre, grâce à ce partenariat avec Barfield, notre offre de services d'outillage et de GSTE. De plus, grâce à notre présence dans le monde entier, nos clients pourront désormais bénéficier d'une prise en charge locale de leurs unités Barfield » a annoncé Cédric Barbe, le Président de Dedienne Aerospace.



Pour rappel, Barfield est la principale marque de la division MRO d'Air France-KLM aux États-Unis. Basée à Miami (Floride), elle fournit des solutions de réparation d'équipements pour de nombreuses plateformes (famille A320, A330, 777/737, CRJ, Dash 8, ATR, E-Jets) et des services de distribution d'équipements de test au sol (GSTE). Barfield dispose de quatre stations de réparation principales aux USA.



« Nous sommes extrêmement heureux de ce partenariat avec Dedienne Aerospace. Il nous permettra de poursuivre notre stratégie d'expansion de notre réseau de distribution et de mieux servir nos clients au niveau mondial » a ajouté Hervé Page, le Directeur Général de Barfield.



(de gauche à droite : Cédric Barbe, le Président de Dedienne Aerospace et Hervé Page, le Directeur Général de Barfield. Photo © AFI KLM E&M)