MRO : Barfield propose une solution de réparation OEM pour les écrans des cockpits des Boeing 737 et 777

Barfield Inc., filiale américaine d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), propose désormais une solution de réparation OEM prise en charge par Honeywell pour les écrans principaux des postes de pilotage des Boeing 737 et Boeing 777.



Barfield vient de signer un contrat dans ce sens avec l'équipementier américain. AFI KLM E&M précise que cet accord permettra de générer une importante réduction des coûts par rapport aux remplacements, avec une fiabilité éprouvée.



Pour rappel, Barfield est la principale marque de la division MRO d'Air France-KLM aux États-Unis. Basée à Miami (Floride), elle fournit des solutions de réparation d'équipements pour de nombreuses plateformes (famille A320, A330, 777/737, CRJ, Dash 8, ATR, E-Jets) et des services de distribution d'équipements de test au sol (GSTE). Barfield dispose de quatre stations de réparation principales aux USA.



(Photo © Honeywell)