MRO : Azerbaijan Airlines confie les équipements de ses Boeing 787 à Lufthansa Technik

Azerbaijan Airlines (AZAL) a signé un contrat avec Lufthansa Technik de type Total Component Support (TCS) couvrant les réparations et les révisions des équipements de sa flotte de Boeing 787 (deux 787-8 en service, quatre autres en commande).



Le contrat sera effectif à partir du 1er mai et court sur une durée de cinq ans, avec la flexibilité de couvrir le développement annoncé de la flotte de la compagnie aérienne nationale de l'Azerbaïdjan.



Selon la division MRO de Lufthansa, il renforcera considérablement les opérations techniques d'AZAL avec un accès constant à son réseau de pools de pièces détachées. Le contrat TCS prévoit également un soutien AOG (Aircraft on ground) qui garantit la livraison la plus rapide possible de composants critiques en cas d'immobilisation d'appareil.



Azerbaijan Airlines avait signé un contrat avec Boeing en juillet dernier pour acquérir les quatre 787 supplémentaires.



