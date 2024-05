MRO : Avianor officialise un accord avec Air Canada pour la maintenance de ses A220

Avianor, filiale du groupe canadien Drakkar Aéronautique et Transport terrestre, a signé un accord de maintenance à long terme avec Air Canada pour ses Airbus A220-300 (33 appareils en flotte aujourd'hui).



Cet accord vient officialiser un partenariat de longue date entre les deux entreprises et fait suite à la signature d'une lettre d'intention en janvier 2020. Les deux parties participent d'ailleurs à la maintenance du monocouloir de conception canadienne depuis son entrée dans la flotte d'Air Canada.



Pour rappel, Avianor avait annoncé lors du dernier salon du Bourget qu'il s'était lancé dans la construction de son Centre d'excellence destiné aux Airbus A220 à l'Aéroport international de Montréal-Mirabel (YMX). Ce nouveau centre de maintenance, qui sera opérationnel à l'automne 2024, représente un investissement de plus de 70 millions de dollars canadiens (470 millions d'euros). Il répondra ainsi aux besoins croissants d'Air Canada.



Avianor disposera alors de quatre nouvelles lignes de maintenance pour accueillir des A220 et potentiellement d'autres types de monocouloirs, pour un total de sept lignes de maintenance présentes à Mirabel.



(Photo © Air Canada)