MRO : Atlantic Aviation Group reprend Lufthansa Technik Shannon

La société MRO irlandaise Atlantic Aviation Group (AAG) annonce reprendre l'activité de Lufthansa Technik à Shannon (ex-Shannon Aerospace). Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.



Lufthansa Technik Shannon est spécialisé dans la maintenance et les révisions en base (Check C et D) pour les Boeing 737 Classic et NG, 757, 767, 777, 787, MD-80 et sur la famille A320 d'Airbus. Ses clients comprennent notamment DHL, Ryanair, ASL Airlines, Star Air, TUI Group, Jet 2 ainsi que les principaux loueurs d'avions tels que GECAS, AerCap, Bank of America, SMBC, BBAM, Seraph, Aergo et Avolon.



Atlantic Aviation Group précise que cette acquisition va lui permettre de poursuivre sa trajectoire de croissance continue et de profiter des opportunités offertes par le rebond post-pandémique de l'aviation internationale. Avec un effectif qui atteindra approximativement 740 personnes, AAG entend ainsi devenir le plus important MRO d'Irlande et l'un des plus importantes MRO indépendants en Europe. Il entend aussi se positionner particulièrement sur les A320 et 787.



Selon les termes de l'accord, près de 300 salariés de Lufthansa Technik Shannon rejoindront le groupe AAG.



Pour rappel, AAG a acquis une partie de l'activité de Flybe Aviation Services (FAS), la société de maintenance d'Exeter qui était liée à la défunte compagnie régionale Flybe disparue l'année dernière. Cette activité est implantée sur la base aérienne de Brize Norton, qui a été rebaptisé AAG Defence Services et qui fourni des services de MRO pour la flotte d'A400M de la Royal Air Force.



(Photo © LHT)