MRO : AJW Group signe avec GE Aerospace pour certains systèmes avioniques et électriques

GE Aerospace a signé un accord avec AJW Group pour prendre en charge des systèmes avioniques et électriques pour les plateformes 777 et 737 de Boeing ainsi que les A320, A330 et A340 d'Airbus.



Sont par exemple concernés par cet accord des systèmes de gestion de la charge électrique, des FMS et des MCDU.



GE Aerospace précise que l'entretien de ces systèmes sera effectué sur son site de réparation et de maintenance de Cheltenham (Royaume-Uni). Le contrat sera effectif dans les prochains mois et couvrira tous les clients du groupe AJW basés en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.