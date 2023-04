MRO : Airbus signe un nouveau contrat FHS avec Starlux pour ses A330neo

La compagnie aérienne taïwanaise Starlux Airlines a opté pour les services à l'heure de vol (FHS - Flight Hour Service) d'Airbus pour soutenir sa flotte d'A330neo.



L'avionneur européen précise que ce contrat pluriannuel garantira à Starlux la disponibilité de ses pièces de rechange, générant de la valeur grâce à une disponibilité accrue de la flotte de la compagnie et à des économies sur les coûts de maintenance opérationnelle.



La jeune compagnie aérienne taïwanaise bénéficiera d'un stock sur site positionné sur sa base principale à l'aéroport international de Taiwan Taoyuan, d'un accès aux pools de pièces de rechange mutualisés d'Airbus ainsi que des services d'ingénierie et de réparation d'équipements.



Starlux Airlines avait réceptionné son premier A330-900 en février 2022. Elle en aligne désormais quatre exemplaires (quatre autres attendus en leasing), des appareils déployés vers des destinations majeures en Asie (Singapour, Tokyo, Bangkok, Ho Chi Minh Ville).



Pour rappel, les Trent 7000 des A330neo de la compagnie sont quant à eux couverts par un contrat de maintenance TotalCare avec Rolls-Royce.



Starlux Airlines opère également avec 3 A350-900 et 21 A321neo.



(Photo © Starlux)