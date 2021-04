MRO : Airbus signe pour les équipements des A350 de Turkish Airlines

Airbus et Türk Hava Yolları Teknik (Turkish Technic) ont signé un accord à long terme pour les équipements de la flotte d'A350 de Turkish Airlines. Dans le cadre de cet accord qui est effectif depuis le mois dernier, Airbus fournira des pièces de rechange avec une disponibilité garantie.



Pour cela, l'avionneur va proposer un accès à un pool de pièces et positionner un stock sur l'implantation principale de Turkish Technic à Istanbul. Airbus fournira aussi des services de réparations. Selon l'avionneur européen, cet accord ouvrira une nouvelle collaboration dans le domaine des services entre les deux sociétés.



Airbus annonce également qu'il va développer son pool existant en Europe pour l'étendre aux équipements d'A350, une mesure qui lui permettra de mieux honorer son contrat avec la division MRO du groupe Turkish Airlines, mais aussi pour de futurs autres contrats FHS (Flight Hour Services) concernant la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Les contrats FHS d'Airbus couvrent plus de 850 avions dans le monde aujourd'hui.



Pour rappel, Turkish Airlines avait réceptionné son premier A350 en octobre dernier. La compagnie nationale turque aligne aujourd'hui quatre A350-900 sur les 23 avions du même type commandés (deux exemplaires ont été annulés l'année dernière à cause de la pandémie).



(Photo © Turkish Airlines)