MRO : Airbus se rapproche de GMR Aero Technic pour former ses futurs techniciens de maintenance

Airbus a signé un contrat avec le conglomérat indien GMR dans le cadre d'un soutien à formation des futurs techniciens de maintenance de GMR Aero Technic, son centre MRO implanté à Hyderabad.



L'avionneur européen va ainsi fournir les logiciels et didacticiels nécessaires sous la forme de manuels, une base de données d'examens, un accès en ligne aux modules de formation de base personnalisés d'Airbus ainsi que le package Airbus Competence Training (ACT) for Academy pour alimenter les cours. Airbus fournira également une formation aux instructeurs de GMR ainsi qu'une évaluation du centre de formation.



Pour Rémi Maillard, président et directeur général d'Airbus India & South Asia, ce partenariat avec GMR « représente un approfondissement significatif des capacités MRO en Inde qui sont nécessaires pour répondre à l'énorme demande future de tels services de la part de l'industrie aéronautique nationale».



Pour rappel, GMR Aero Technic est l'un des plus importants centres de maintenance d'avions commerciaux en Inde, réalisant des grandes visites d'inspections pour les principales compagnies aériennes indiennes mais aussi pour de nombreux opérateurs basés au Moyen-Orient ou en Asie.



Selon le dernier Global Market Forecast d'Airbus, l'Inde aura besoin de quelque 45 000 nouveaux techniciens aéronautiques au cours des 20 prochaines années. L'Inde devrait d'ailleurs devenir le plus grand important marché de l'aviation commerciale mondiale d'ici 2030.



(Photo © GMR Aero Technic)