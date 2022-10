MRO : Air Cairo signe un contrat de maintenance globale avec ATR pour sa nouvelle flotte d'ATR 72-600

ATR a remporté un nouveau contrat de maintenance globale (GMA) avec Air Cairo. Dans le cadre de cet accord à l'heure de vol d'une durée de cinq ans, la filiale low-cost d'EgyptAir aura accès à des services de réparation, de révision et d'approvisionnement des unités remplaçables en piste (LRU) pour sa nouvelle flotte de six ATR 72-600.



Le contrat inclut également la mise à disposition d'un stock de pièces détachées sur site ainsi que la disponibilité et la maintenance des pales des hélices.



Air Cairo exploite aujourd'hui deux ATR 72-600 (MSN 1156 & 1148) respectivement livrés mi-juillet et fin septembre. Ces appareils sont issus d'un contrat de location longue durée avec Nordic Aviation Capital (NAC).



Les quatre autres exemplaires sont attendus d'ici la fin de l'année. Pour rappel, la flotte d'Air Cairo comprend aussi 6 Airbus A320neo et 8 A320.



(Photo © ATR)