MRO : AFI KLM E&M sera aussi en charge des équipements des A320neo de Transavia France

Transavia France a choisi Air France-KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) pour assurer la préparation et le soutien opérationnel des équipements de sa future flotte d'Airbus A320neo.



Le premier monocouloir Airbus est attendu par la compagnie aérienne à bas coûts française dans les toutes prochaines semaines.



Le package de services élaboré par AFI KLM E&M comprend des services de réparation, un accès au pool, et la fourniture d'un kit de base principal (MBK). Ces services couvriront une gamme étendue d'équipements, allant au-delà des unités remplaçables en ligne (LRU) pour inclure d'autres éléments critiques tels que les roues et les pneus, les systèmes d'oxygène et les batteries.



« AFI KLM E&M est un partenaire de référence pour notre compagnie aérienne dans le domaine de la maintenance aéronautique. Notre relation est basée sur un sentiment de confiance mutuelle et une compréhension qui facilite nos interactions, et cela a été une fois de plus le cas lorsque nous avons exprimé nos besoins en matière de maintenance pour notre flotte A320neo. AFI KLM E&M a su prendre pleinement en compte nos attentes, concevant un package de services sur mesure orienté vers nos objectifs de performance, de disponibilité et de fiabilité. La proximité entre nos installations et les ateliers de composants d'AFI KLM E&M à Paris offre un degré supplémentaire de garantie et de réactivité, constituant un avantage considérable pour notre compagnie aérienne » a déclaré Oliver Mazzucchelli, le PDG de Transavia France.



« Nous assurons déjà le support de plus de 400 avions de type A320neo pour nos compagnies aériennes clientes, et nous avons donc développé une expertise substantielle, des processus dédiés, ainsi que des ressources humaines et techniques pour ce produit. Ces divers atouts seront désormais mis en oeuvre pour Transavia France, dans le but de fournir un support de haute performance, basé sur la proximité, précisément adapté à leurs besoins opérationnels » a ajouté Anne Brachet, EVP Air France-KLM Engineering & Maintenance.



La division MRO du groupe Air France-KLM était déjà en charge du soutien des équipemens des 737-800 de Transavia France depuis plusieurs années.



(Photo © AFI KLM E&M)