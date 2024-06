Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a signé un contrat avec Croatia Airlines pour assurer le support complet des équipements des futurs Airbus A220 de la compagnie.



Cette annonce intervient alors que le transporteur national croate attend son premier exemplaire courant juillet.



La division MRO du groupe Air France-KLM proposera ainsi une large gamme de services de support équipement à Croatia Airlines, avec les réparations, l'accès à un pool dédié de pièces de rechange et un support logistique.



Croatia Airlines a commandé quinze Airbus A220 (3 A220-100 et 12 A220-300), des appareils livrables d'ici 2027 et qui constitueront alors l'intégralité de sa flotte.



(Capture © Croatia Airlines/Airbus)