MRO : AFI KLM E&M remporte deux contrats avec Akasa Air

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), la division MRO du groupe Air France-KLM, a remporté deux contrats avec Akasa Air pour les supports des équipements et des APU de sa flotte de Boeing 737 MAX. La jeune compagnie indienne aligne 14 Boeing 737 MAX 8, avec 54 autres exemplaires du même type attendus d'ici 2027 (dont une majorité en configuration MAX 200).



AFI KLM E&M va ainsi fournir à la compagnie aérienne indienne un ensemble de solutions adaptées aux heures de vol, comprenant des services de réparation, l'accès à un pool de pièces détachées, la fourniture d'une Main Base Kit (MBK) et d'un soutien logistique dédié. Le contrat couvre une large gamme d'équipements, notamment les Line Replaceable Units (LRU) pour les moteurs LEAP.



Par ailleurs, EPCOR, filiale à 100% d'AFI KLM E&M spécialisée dans les révisions et les réparations d'APU (générateurs auxiliaires de puissance), sera en charge des GTCP131-9B d'Honeywell, avec la mise à disposition de module de rechange, le suivi et l'assistance de la flotte à l'aide de la plateforme de maintenance prédictive Prognos for APU, ainsi que des prestations d'engineering.



« Nous sommes fiers de la confiance que nous accorde Akasa Air, une compagnie aérienne jeune et dynamique du sous-continent indien. Nous nous engageons pleinement à soutenir ses ambitions et son développement en lui fournissant les meilleures solutions disponibles en matière de support d'équipements, en nous appuyant sur notre grande expertise du produit 737/737 MAX. » a déclaré Ton Dortmans, EVP de KLM Engineering & Maintenance.



« La progression d'EPCOR dans la région indienne signifie que le marché a besoin de solutions alternatives basées sur un état d'esprit compagnie aérienne-MRO. Elle met en évidence notre savoir-faire en matière d'APU en général et notre expertise en matière de GTCP131-9B en particulier. Nos services sont conçus pour maintenir les APU des compagnies aériennes en vol aussi longtemps que possible, en combinant notre expertise et notre flexibilité pour adapter nos solutions afin qu'elles correspondent parfaitement à leurs besoins opérationnels. Cela ouvre la porte à un partenariat à long terme autour des APU de la jeune et croissante flotte de 737 d'Akasa Air. » a pour sa part ajouté Rob van de Graaf, Directeur Commercial chez EPCOR.



AFI KLM E&M précise aussi que ses équipes ont travaillé avec Akasa Air en amont de son lancement opérationnel en août dernier. La compagnie aérienne opère sur une dizaine de lignes intérieures depuis ses bases de Mumbai et Bangalore et prévoit de lancer des lignes moyen-courriers internationales vers des pays d'Asie du Sud (en particulier vers le Bangladesh et le Népal), d'Asie du Sud-Est et vers le Golfe persique.



(Photo © Akasa Air)